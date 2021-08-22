Fenerbahçe'de sıra Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı
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Fenerbahçe'de sıra Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken takımdan gönderilmesi planlanan futbolcularla da yollar bir bir ayrılıyor. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan ve Mame Thiam'ın ardından Nabil Dirar'a da veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi devam eden futbolcunun parasını peşin olarak istemesi üzerine sözleşmesinin fesih görüşmelerinde orta yolu bulmaya çalışıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılmaya başlandı. Sarı-lacivertli yönetim, kadroda kendine yer bulamayan Nabil Dirar'la sözleşmesinin feshedilmesi için görüşmelere başladı.

ORTA YOL BULUNMAYA ÇALIŞILIYOR

Milliyet'in haberine göre; Herhangi bir teklifin olmadığı Dirar'ın sözleşmesinin bitmesine 1 yıl daha var. Faslı futbolcu bu sebepten dolayı 1 yıllık parasını peşin olarak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim de sözleşmenin feshi için orta yolu bulmaya çalışıyor.

Fenerbahçe'de sıra Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı
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Fenerbahçe'de sıra Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı - Haberler Spor
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