Fenerbahçe'de sıra Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken takımdan gönderilmesi planlanan futbolcularla da yollar bir bir ayrılıyor. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan ve Mame Thiam'ın ardından Nabil Dirar'a da veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi devam eden futbolcunun parasını peşin olarak istemesi üzerine sözleşmesinin fesih görüşmelerinde orta yolu bulmaya çalışıyor.