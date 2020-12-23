Fenerbahçe'de Samatta'nın doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de başarılı futbolcu Mbwana Samatta'nın doğun günü kutlandı. Samatta, kendisi için hazırlanan pastayı keserek takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Süper Lig'in 14. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan ve Can Bartu Tesisleri'nde kampta olan Fenerbahçe'de, golcü futbolcu Samatta'ya takım arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

Teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı doğum gününde Samatta kendisi için hazırlanan pastayı kesti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı