Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Luiz Gustavo, Konyaspor maçının kamp kadrosuna alındı
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Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Luiz Gustavo, Konyaspor maçının kamp kadrosuna alındı

07.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:26

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin kadroya dönmesi için gün saydığı Luiz Gustavo, Konyaspor ile oynanacak maçın kamp kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin kritik Konyaspor karşılaşması öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Bir süredir sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo 5 maç sonra kafileye dahil edilirken, Trabzonspor maçından beri kadroya alınmayan Caner Erkin yine şans bulamadı.

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Luiz Gustavo, Konyaspor maçının kamp kadrosuna alındı

GUSTAVO DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Gustavo Konyaspor maçı kadrosuna alındı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun, İttifak Holding Konyaspor maçında takıma dönmesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Gustavo, 2 Şubat'ta Atakaş Hatayspor deplasmanında sakatlanmıştı. Ligde son 5 maçı kaçıran Gustavo, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde Konyaspor karşısında oynayabilecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Luiz Gustavo, Konyaspor maçının kamp kadrosuna alındı
Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Luiz Gustavo, Konyaspor maçının kamp kadrosuna alındı
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