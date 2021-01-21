Fenerbahçe'de sakatlanan Tisserand, Sivasspor maçını tamamlayamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe'de sakatlanan Tisserand, Sivasspor maçını tamamlayamadı

21.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:55
Fenerbahçe'de sakatlanan Tisserand, Sivasspor maçını tamamlayamadı

Fenerbahçe, bir futbolcusunu daha sakatlığa kurban verdi. Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Sivasspor maçının 8. dakikasında sakatlanan Tisserand, maça devam edemedi.

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

Sarı lacivertlilerin Kongolu stoperi Tisserand, topsuz alanda sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından sedyeyle kenara geldi. Tisserand'ın yerine 8. dakikada oyuna Lemos dahil oldu.

3 FUTBOLCU FORMA GİYEMİYOR

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemiyor.

GEÇEN SEZON SADIK ÇİFTPINAR

Fenerbahçe'nin Sivas'taki sakatlıkları yeni değil. Geçtiğimiz sezonun 15. haftasında yine Sivas deplasmanına konuk olan sarı - lacivertlilerde stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar, topsuz alanda bir sakatlık yaşamış ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Serdar Ortaç Prens William
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Josef De Souza Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Rusya Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'de sakatlanan Tisserand, Sivasspor maçını tamamlayamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 20:52:06. #1.15#
title