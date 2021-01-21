Fenerbahçe'de sakatlanan Tisserand, Sivasspor maçını tamamlayamadı

Fenerbahçe, bir futbolcusunu daha sakatlığa kurban verdi. Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Sivasspor maçının 8. dakikasında sakatlanan Tisserand, maça devam edemedi.

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

Sarı lacivertlilerin Kongolu stoperi Tisserand, topsuz alanda sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından sedyeyle kenara geldi. Tisserand'ın yerine 8. dakikada oyuna Lemos dahil oldu.

3 FUTBOLCU FORMA GİYEMİYOR

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemiyor.

GEÇEN SEZON SADIK ÇİFTPINAR

Fenerbahçe'nin Sivas'taki sakatlıkları yeni değil. Geçtiğimiz sezonun 15. haftasında yine Sivas deplasmanına konuk olan sarı - lacivertlilerde stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar, topsuz alanda bir sakatlık yaşamış ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.