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Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı

Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
04.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:30

Koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada karantina kurallarına uyan ve bu süreyi evlerinde çalışarak geçiren Fenerbahçeli futbolcular bu sabah sahaya indi.

Son saha çalışmasını 18 Mart'ta yapan Fenerbahçe, 45 gün sonra ilk kez tesislere gelerek hafif bir antrenmanı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı

Önce teknik heyet fitness salonunu ve saha içindeki çalışma düzenini hazırladı. Teknik heyetin maskeli oldukları görüldü. Günlerdir hijyenik bir şekilde tutulan tesislerde futbolcular 4'lü gruplar halinde çalışırken birbirinden mesafeli düz koşu yaptıkları görüldü. Oyuncular ısındıktan sonra kültür-fizik hareketleri yaparak kasları esnettiler. Son olarak özledikleri meşin yuvarlağa da kavuşan futbolcular bir süre topla çalışma yaptılar.

Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı

FARKLI SOYUNMA ODALARI TERCİH EDİLDİ

2'şer saat arayla tesislere gelen futbolcu grupları sahanın farklı bölgelerinde hafif bir çalışma gerçekleştirdiler. Futbolcular Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda sahanın farklı alanlarını kullanırken, tesislerde de farklı soyunma odalarını tercih ettiler. Birçok futbolcu evden araçlarıyla hazır gelip, idmanını yapıp tekrar evine döndü. Bazı oyuncular tesislerdeki duşu kullanmazken, duşlarını evinde yapmayı tercih ettiler.

Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı

Kaynak: DHA

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