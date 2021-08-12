Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Antrenmanda omzu çıktı
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Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Antrenmanda omzu çıktı

Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Antrenmanda omzu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de bu sabah yapılan antrenmanda Pelkas'ın sağ omzu çıktı. Kulüp doktorları tarafından omzu yerine oturtulan Yunan futbolcunun tedavisine başlandı.

Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Pelkas'tan kötü haber geldi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, sabah gerçekleştirilen antrenmanda sağ omuzu çıkan Pelkas'ın Doktor Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuzu yerine oturtulurken, oyuncunun da tedavisine başlandığına ifade edildi.

TEKLİFLER ART ARDA GELİYOR

Öte yandan Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa ekibinin listesine giren Pelkas için iki resmi teklif geldi. Yunan yıldızı kadrosuna katmayı hedefleyen S.Moskova ile Bologna'nın tekliflerine F.Bahçe'den olumsuz yanıt geldi. Moskova ekibinin 8.5 milyon euro, İtalyan temsilcisinin de 7 milyon euro önerdiği belirtildi. Yönetim her iki teklifi de reddetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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