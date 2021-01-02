Fenerbahçe'de Ozan ve Luiz Gustavo'nun korona testleri negatife döndü
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Fenerbahçe'de Ozan ve Luiz Gustavo'nun korona testleri negatife döndü

02.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 02.01.2021 20:17

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bir süredir koronavirüs tedavisi gören Ozan Tufan ve Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor. Testleri negatife dönen futbolculardan Ozan bugün antrenmana katıldı.

Fenerbahçe'ye Süper Lig'de oynanacağı Kasımpaşa maçı öncesi Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'dan sevindirici haber geldi.

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir tedavi gören iki futbolcunun PCR test sonuçları da negatife döndü. Ozan Tufan bugün sahada bir çalışma gerçekleştirdi.

Ligin 16. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 4 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'de Ozan ve Luiz Gustavo'nun korona testleri negatife döndü

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