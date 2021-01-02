Fenerbahçe'de Ozan ve Luiz Gustavo'nun korona testleri negatife döndü

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bir süredir koronavirüs tedavisi gören Ozan Tufan ve Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor. Testleri negatife dönen futbolculardan Ozan bugün antrenmana katıldı.