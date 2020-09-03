Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen Mevlüt Erdinç'le yollar ayrıldı. Kulüp ile görüşme gerçekleştiren Erdinç, sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de kadroya katılan yeni isimlerin yanı sıra ayrılıklar da gerçekleşmeye devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, santrfor oyuncusu Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

6. AYRILIK OLDU

Mevlüt Erdinç'in ayrılığı, Fenerbahçe'deki 6. ayrılık oldu. Sarı - lacivertliler daha önce Alper Potuk, Mehmet Ekici, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla ile yollarını ayırmıştı. Kaptan Emre Belözoğlu ise aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.

HATAY VE KARAGÜMRÜK TALİP

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük ve Hatayspor'un 33 yaşındaki futbolcuyla temas halinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Mevlüt Erdinç, sarı - lacivertli formayla 19 resmi maça çıktı, 4 gol kaydetti.