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Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen Mevlüt Erdinç'le yollar ayrıldı. Kulüp ile görüşme gerçekleştiren Erdinç, sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

03.09.2020 16:26 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:03

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de kadroya katılan yeni isimlerin yanı sıra ayrılıklar da gerçekleşmeye devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, santrfor oyuncusu Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

6. AYRILIK OLDU

Mevlüt Erdinç'in ayrılığı, Fenerbahçe'deki 6. ayrılık oldu. Sarı - lacivertliler daha önce Alper Potuk, Mehmet Ekici, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla ile yollarını ayırmıştı. Kaptan Emre Belözoğlu ise aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.

HATAY VE KARAGÜMRÜK TALİP

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük ve Hatayspor'un 33 yaşındaki futbolcuyla temas halinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Mevlüt Erdinç, sarı - lacivertli formayla 19 resmi maça çıktı, 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi
Haber Yorumları (3)
ANKARA: Oynatılmıycak niye alınıyor gereksiz masraf,bir ekici yi göndermeleri doğru değil
Cevap Yaz Yayından Kaldır
IHTIYAR: Ne oldugunu anlamaduyduk ki ne hee
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GGFDFFG: bi zahmet:)
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500
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