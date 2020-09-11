Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve Sinan Gümüş'ün lisansı henüz çıkmadı
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve Sinan Gümüş'ün lisansı henüz çıkmadı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2020/21 sezonunu açmasına çok az bir süre kaldı. Bu akşam Rizespor ile karşılaşacak olan sarı lacivertlilerde yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve Sinan Gümüş'ün henüz lisansı çıkmazken teknik direktör Erol Bulut'un muhtemel 11'i de ortaya çıktı.

11.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:43

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, futbolcuların çoğunun lisansını çıkardı. Yeni transferler Barış Sungur, Caner Erkin, Enner Valencia, Gökhan Gönül, İsmail Yüksek, Jose Sosa, Mauricio Lemos ve Mame Thiam'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na kaydı yapıldı. Öte yandan yeni transferler içinde lisansı çıkmayan 3 isim kaldı.

Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve Sinan Gümüş'ün lisans bilgileri henüz TFF'nin sistemine girilmedi.

YARIN ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin kalan dört futbolcusuna da yarın lisans çıkarması bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin yeni sezonun ilk maçına Harun Tekin, Gökhan Gönül, Mathias Zanka, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Mame Thiam, Michael Frey 11'iyle çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve Sinan Gümüş'ün lisansı henüz çıkmadı
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