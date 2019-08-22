Fenerbahçe'de Mauricio Isla sakatlandı!
Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan Victor Moses'ın ardından idmanda sakatlanan Mauricio Isla'nın üst ön adalesinde yırtık tespit edildi. Şilili oyuncu en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan Victor Moses'tan sonra Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi.
Fenerbahçe'de sabah idmanında ağrıları olan Şilili oyuncunun üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Isla, Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı.
6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
TRT Spor'un haberine göre Isla sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 6 hafta uzak kalacak. Fenerbahçe'de Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Tolgay Arslan'ın sakatlıkları devam ediyor.