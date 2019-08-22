Fenerbahçe'de Mauricio Isla sakatlandı!

22.08.2019 17:41

Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan Victor Moses'tan sonra Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi.

Fenerbahçe'de sabah idmanında ağrıları olan Şilili oyuncunun üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Isla, Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı.

6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

TRT Spor'un haberine göre Isla sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 6 hafta uzak kalacak. Fenerbahçe'de Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Tolgay Arslan'ın sakatlıkları devam ediyor.