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Manuel Pellegrini, Fenerbahçe, Şili, Spor

Fenerbahçe'de Manuel Pellegrini sesleri

Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin Şilili teknik adam Manuel Pellegrini ile görüşme yaptığı iddia edildi.

20.04.2020 21:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:43
Fenerbahçe'de Manuel Pellegrini sesleri

Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin Şilili teknik adam Manuel Pellegrini ile görüşme yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Şili basını, sarı-lacivertlilerin takımın başına deneyimli teknik adam Manuel Pellegrini'yi getirmek istediğini yazdı. Şili'nin La Cuarta Gazetesi, Fenerbahçe'nin son olarak İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştıran 66 yaşındaki Teknik Direktör Manuel Pellegrini ile bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Fenerbahçe ile Pellegrini arasındaki telefon görüşmesinin 3 hafta önce yapıldığını ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin Şilili teknik adamı detayları görüşmek için İstanbul'a davet ettiğini, şu anda sınırların kapalı olduğu için yüz yüze bir görüşme olmadığı belirtildi.

Ayrıca sınırların açılmasıyla beraber Pellegrini'nin Türkiye'ye giderek bizzat Ali Koç ile görüşme yapacağı da kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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