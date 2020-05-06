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Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek

06.05.2020 08:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:31

Fenerbahçe yönetim kurulu, bugün yapacağı toplantıda teknik direktörlük konusunu netleştirecek. Ali Koç'un bizzat görüşüp anlaşma sağladığı Bjelica'nın isminin toplantı sonunda açıklanması beklenmiyor. Öte yandan sarı-lacivertlilerin, genç teknik adama yıllık 2 milyon euro maaş ödeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de yönetim kurulu bugün bir araya gelecek. Kulüp binasında öğleden sonra sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması beklenen toplantıdan sonra yaşanacak yansımalar camiada merakla bekleniyor. En önemli gündem maddesi, Ersun Yanal'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı konusu.

Kulüp Başkanı Ali Koç'un yönetim kuruluna yeni teknik direktör konusunda bilgilendirme yapacağı, bugüne kadar teknik direktör seçimiyle alakalı olarak yürüttükleri çalışmaları aktaracağı belirtildi.

İSİM AÇIKLANMASI BEKLENMİYOR

Kulüpte teknik direktörlük koltuğu için en kuvvetli aday olarak öne çıkan Hırvat Nenad Bjelica'yla bizzat telefon görüşmesi yaptığı bilinen Başkan Ali Koç'un bu isimde karar kılsalar bile salgın nedeniyle içinde bulunulan olağanüstü koşullardan dolayı kararlarını bugün açıklaması beklenmiyor. Bjelica'nın ismi açıklansa bile seyahat kısıtlaması olduğu için Türkiye'ye gelemeyecek. Gelse bile Hırvat teknik adamın KYK yurtlarında 14 günlük karantina süreci yaşamasını istemeyen yönetimin bu nedenle açıklamayı daha uygun bir zaman diliminde yapması muhtemel.

YARDIMCI ANTRENÖR TÜRK OLACAK

Bir başka önemli konu ise göreve getirilecek teknik adamın Türk yardımcısının kim olacağı. Bu konuda çeşitli isimler ortaya atılırken, bugün bu isimlerin de masaya yatırılacağı biliniyor. Toplantıdaki bir diğer önemli konu ise koronavirüs krizinin ardından gelir gider dengesindeki sapmalar ve buna bağlı olarak amatör şubelerin bütçeleri... Toplantıda amatör şubelerin kaderi büyük oranda belli olacak. Kadın basketbol, erkek ve kadın voleybol başta olmak üzere tüm branşlarda pahalı transferlerin azaltılması, öze dönme çalışmalarına ağırlık verilme kararının çıkması kesin gibi.

MAAŞI 2 MİLYON EURO

Ünlü gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin görüştüğü Hırvat teknik adama 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.

Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Kaynak: Hürriyet

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