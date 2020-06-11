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Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'e koronavirüs bakımından firesiz başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde takıma yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

11.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:22

Fenerbahçe, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen lige yeniden başlamaya hazır.

Sarı-lacivertlilerin futbol takımına yapılan son koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

"TAMAMI NEGATİF"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" denildi.

Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Kaynak: DHA

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