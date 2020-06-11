Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'e koronavirüs bakımından firesiz başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde takıma yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
11.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:22
Fenerbahçe, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen lige yeniden başlamaya hazır.
Sarı-lacivertlilerin futbol takımına yapılan son koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.
"TAMAMI NEGATİF"
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" denildi.
Kaynak: DHA