Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor

Al İttihad başkanı Anmar Al-haili, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues'in önümüzdeki sezon Arabistan'a geri dönebileceğini söyledi.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin sezon başında Al İttihad'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun Arabistan'a geri dönmesi gündeme geldi.

Arap basınında yer alan habere göre, Al İttihad başkanı Anmar Al-haili, kiralık verilen Seko Sanogo ve Garry Rodrigues'in önümüzdeki sezon geri dönebileceğini söyledi.

Rodrigues ve Sanogo'nun dönüşü, Romarinho'nun ayrılığına bağlı. Haili, yaptığı konuşmada, "Sanogo ve Rodrigues'den vazgeçmedik. Ayrıca, önümüzdeki sezon tekrardan takımımıza katılabilirler." ifadelerini kullandı.

3 GOL 6 ASİSTLE OYNADI

Sezon başından 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada rol alırken 3 gol atıp 6 asist üretmişti.

(Kaynak: A Spor)