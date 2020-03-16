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Mauricio Isla, Boca Juniors, Fenerbahçe, Spor

Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın Arjantin devi Boca Juniors ile anlaştığı iddia edildi.

16.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:09
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Mauricio Isla, sezon sonu takımdan ayrılıyor. Akşam'da yer alan habere göre Sarı-lacivertlilerde bu sezon oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Isla, yeni sezonda takımda olmayacak.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki oyuncunun, Boca Juniors ile anlaştığı belirtildi.

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