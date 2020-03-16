Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor
Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın Arjantin devi Boca Juniors ile anlaştığı iddia edildi.
16.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:09
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Mauricio Isla, sezon sonu takımdan ayrılıyor. Akşam'da yer alan habere göre Sarı-lacivertlilerde bu sezon oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Isla, yeni sezonda takımda olmayacak.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki oyuncunun, Boca Juniors ile anlaştığı belirtildi.