Fenerbahçe'de Hatayspor maçında Luiz Gustavo sakatlandı
Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra Luiz Gustavo'dan da kötü haber. Kadronun kilit ismi, Hatayspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanıp karşılaşmayı tamamlayamadı.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi yıldız futbol Luiz Gustavo'yu sakatlığa kurban verdi.
Deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan sarı lacivertlilerde ilk yarıda sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu, oyuna devam edemedi. Gustavo, ikinci yarının başında yerini Samatta'ya bıraktı.
Tecrübeli futbolcunun 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesi zor görünüyor. Sarı lacivertlilerde geçtiğimiz hafta sakatlanan ve 2 hafta sahalardan uzak kalacak Dimitrios Pelkas da derbide takımını yalnız bırakacak.