Fenerbahçe'de gözler Pereira'ya çevrildi! Dorukhan Toköz konusunda son kararı kısa süre içinde verecek

Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve Emre Belözoğlu döneminde Fenrbahçe'yle prensip anlaşmasına varan Dorukhan Toköz, Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından henüz bir kulüple sözleşme imzalamadı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın son kararını bekleyen milli futbolcu, Portekizli hocanın olumlu rapor vermesi durumunda sarı-lacivertli kulüple mukavele imzalayacak.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gözler Vitor Pereira'nın dorukhan Toköz'le ilgili vereceği karara çevrildi. Emre Belözoğlu döneminde, sarı-lacivertli takımla prensip anlaşmasına varan fakat Belözoğlu'nun takımdan ayrılması sonra transferi askıya alınan milli futbolcu için son kararı Vitor Pereira verecek.

PEREIRA, DORUKHAN'LA İLGİLİ SON KARARI VERMEYE HAZIRLANIYOR

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Dorukhan, Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra kulüpsüz kaldı. Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Pereira ise Dorukhan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde yönetime iletecek. Sarı-Lacivertlliler'den olumsuz bir yanıt alırsa diğer teklifler masaya yatırılacak.

ADANA DEMİRSPOR'UN RADARINDA

25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ligin yeni takımı Adana Demirspor da ilgileniyor. Ancak Dorukhan, Fenerbahçe'nin yanıtını bekliyor. Siyah-Beyazlılar, Dorukhan'a yıllık 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önermişti. Başarılı oyuncu, Beşiktaş'ın bu teklifini geri çevirmişti. Siyah-Beyazlılar'ın Mehmet Topal'ı kadrosuna katmasıyla birlikte Dorukhan'ın Beşiktaş'a geri dönme ihtimali de ortadan kalkmış oldu. Dorukhan, İspanya'da bazı takımlarla yaptığı görüşmelerde de parasal anlamda istediği sonuçları alamamıştı.