Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkutan gelişme! Genç kaleci Berke Özer idmanda yer almadı - Haberler Spor
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkutan gelişme! Genç kaleci Berke Özer idmanda yer almadı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte genç kaleci Berke Özer tedbir amaçlı çalışmada yer almazken, milli takımlardan dün dönen Novak ile Min-Jae takımdan ayrı yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Altay Bayındır salonda, Gustavo bireysel çalışmalarını sürdürürken, Valencia'nın ise tedavisine devam edildi.

Spor Toto Süper Lig 'in 13'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon ile başlayan idman, pas çalışmaları ile devam etti. Sarı lacivertli ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer tedbir amaçlı çalışmada yer almazken, milli takımlardan dün dönen Novak ile Min-Jae takımdan ayrı yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Altay Bayındır salonda, Gustavo bireysel çalışmalarını sürdürürken, Valencia'nın ise tedavisine devam edildi. Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda takıma altyapıdan takviye yapıldı. Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz, çalışmalara dahil edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkutan gelişme! Genç kaleci Berke Özer idmanda yer almadı

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkutan gelişme! Genç kaleci Berke Özer idmanda yer almadı

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Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Kos koca Fenerbahçe kulübünün kalecisi yok vay beee, Volkan Rüştü varken bile Engin varken bile adamlar 25 sene sıkıntı yaşamadı, şimdi bunlara kaldık
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