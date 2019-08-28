Fenerbahçe'de Fernando Llorente harekatı!

28.08.2019 10:14

Ersun Yanal, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 2 maçta 2 gol atan Vedat Muriqi'nin yanına bir golcü daha istiyor.

Bu istek doğrultusunda çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde Fernando Llorente var. Yanal'ın 'Mutlaka kadromuza katmalıyız' dediği golcü için girişimler başladı.

Tottenham'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki golcü oyuncu için harekete geçildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, İspanyol golcü ve menajeriyle görüştü.

Piyasa değeri 3,5 milyon euro olan İspanyol golcünün Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve sarı lacivertli ekiple 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.