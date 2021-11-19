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Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük panik! Berke Özer idmana çıkamadı

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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımda Altay'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan Berke Özer son antrenmanda yer almadı. Genç kalecinin gribal enfeksiyon sebebiyle idmana katılmadığı belirtildi.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki kaderini belirleyecek maç öncesi sarı-lacivertli takımda kaleci Berke Özer paniği yaşanıyor.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İDMANI TAKİP ETTİ

Sarı-lacivertli takımda Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan Berkez Özer gribal enfeksiyon geçirdiği için yapılan son antrenmanda yer almadı. Enner Valencia ve Altay Bayındır da günü tedavi ile geçirdi. Luiz Gustavo da bireysel çalışmalarla günü tamamladı. Sarı-lacivertli ekibin antrenmanın bir bölümünü yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli ve Selahattin Baki de takip etti.

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