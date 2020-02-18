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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

18.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:16
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti

, Süper Lig'in 23. haftasında evinde oynayacağı derbisinin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan hücum savunma organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.


Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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