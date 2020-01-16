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Fenerbahçe'de Comolli istifa etti

Fenerbahçe Kulübü, Sportif Direktör Damien Comolli'nin görevinden istifa ettiğini açıkladı.

16.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:40
Fenerbahçe'de Comolli istifa etti

, Sportif Direktör Damien Comolli'nin görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir."Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Comolli'nin arşiv görüntüleri


Kaynak: DHA
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