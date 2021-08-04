Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek
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Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira'nın aldığı kararla Caner Erkin ve Sinan Gümüş çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira'nın aldığı kararla Caner Erkin ve Sinan Gümüş çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek - Haberler Spor
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