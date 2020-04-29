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Fenerbahçe'de bütün yollar Erol Bulut'a çıkıyor!

Spor Arena / Süleyman ARAT | Fenerbahçe'de seçenekler arasında çok sayıda yabancı teknik adamın adı sıralanmasına rağmen kulübün mali yapısının sıkıntılı olması, önümüzdeki sezonun gelir dengesinin de karanlık görünmesi, rotanın yerli hocaya çevrilmesi ihtimalini güçlendiriyor.

Fenerbahçe'de bütün yollar Erol Bulut'a çıkıyor!
29.04.2020 08:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:14

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Fenerbahçe'de seçenekler arasında çok sayıda yabancı teknik adamın adı sıralanmasına rağmen kulübün mali yapısının sıkıntılı olması, önümüzdeki sezonun gelir dengesinin de karanlık görünmesi, rotanın yerli hocaya çevrilmesi ihtimalini güçlendiriyor. Yerli teknik adamlar içinde de Erol Bulut ismi ön plana çıkıyor.

YABANCI HOCANIN HANDiKAPLARI

Yabancı hamlesinin mali açıdan zora sokacağı net biçimde görülüyor. Yabancı teknik adam ihtimalinin zor görülmesine neden olan maddeler:

1- Maaşı Euro üzerinden olacak. Korona nedeniyle Euro'daki artışa bakınca yabancı hoca ücreti dudak uçuklatıcı olacak.

2- Kendi ekibiyle gelmek isteyecektir. En az bir yabancı yardımcı ve antrenörün gelmesi, mali yükün artmasına neden olacak.

3- Yabancı hocalar kariyerlerini riske attıklarını bahane göstererek kontratlarına Euro cinsi tazminat koydurdukları için işler kötü gittiğinde bile mali yük olmaya devam ediyorlar.

4- Olası bir yabancının en az 4-5 iyi takviye isteyeceği gün gibi ortada.

EROL BULUT'UN AVANTAJLARI

Mali durum kötüyken yerli hoca daha gerçekçi bir çözüm gibi durmakta. Başarı şansı en yüksek görünen yerli hoca adayı Erol Bulut'un avantajlarını ise şöyle sıralayabiliriz:  

1- İyi bir F.Bahçeli olduğu bilinen Bulut, kulübün menfaatlerini düşünerek imza atacaktır. Alacağı ücret de TL üzerinden olacaktır.

2- Yardımcı olarak sadece Mehmet Yozgatlı'yı getirecek. Diğer yardımcısı ise kulübün içindeki Volkan Demirel.

3- Ayrılık durumunda kontratına kulübü zorlayacak bir tazminat maddesi koydurmaz.

4- Dar kadrolarla Malatya ve Alanya'da başarılı oldu. 2-3 transferi yeterli görür.

LiGDE 1,65 ORTALAMA YAKALADI

FENERBAHÇE'nin gündemindeki Erol Bulut, bu sezon başında olduğu Alanyaspor ile 26 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Bulut böylece takımıyla 1,65 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: Hürriyet

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