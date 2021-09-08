Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takıma veda etti...

Transferin son gününde yapılması beklenen transferlerin haricinde takımdan ayrılması içinde en çok çaba gösteren takımlar arasında Fenerbahçe yer almakta. Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği isimler ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti.

Fenerbahçe'de ayrılması beklenen isimlerle yollar bir bir ayrılıyor. Sezon başında transfer edilen ancak Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, kararını verdi. Süper Lig'den birçok takımın talip olduğu Caulker, daha önce Alanyaspor'da beraber çalıştığı Gaziantep FK ile anlaştı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI!

Vitor Pereira'nın kararıyla daha önce Caner ve Sinan Gümüş gibi kadro dışı bırakılan İngiliz stoper Steven Caulker, 1 yıllığına Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anlaştı. Caulker, Süper Lig performansının zirve yaptığı dönemde Alanyaspor'da yine Erol Bulut ile çalışmıştı.