Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takıma veda etti...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takıma veda etti...

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takıma veda etti...
Haberler.com - Haberler | Gündem

Transferin son gününde yapılması beklenen transferlerin haricinde takımdan ayrılması içinde en çok çaba gösteren takımlar arasında Fenerbahçe yer almakta. Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği isimler ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti.

Fenerbahçe'de ayrılması beklenen isimlerle yollar bir bir ayrılıyor. Sezon başında transfer edilen ancak Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, kararını verdi. Süper Lig'den birçok takımın talip olduğu Caulker, daha önce Alanyaspor'da beraber çalıştığı Gaziantep FK ile anlaştı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI!

Vitor Pereira'nın kararıyla daha önce Caner ve Sinan Gümüş gibi kadro dışı bırakılan İngiliz stoper Steven Caulker, 1 yıllığına Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anlaştı. Caulker, Süper Lig performansının zirve yaptığı dönemde Alanyaspor'da yine Erol Bulut ile çalışmıştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mansur Yavaş Süleyman Soylu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Diego Samet Aybaba Ünal Karaman Mergim Berisha Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takıma veda etti... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 18:27:05. #1.16#

title