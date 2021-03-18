Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları

Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Pas ile koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sakatlıkları süren Mesut Özil ile Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi. Gökhan Gönül, bireysel çalışma gerçekleştirdi. Deneyimli oyuncunun yarın yapılacak antrenmanın ilk bölümüne katılmasının beklendiği bildirildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan