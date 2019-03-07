Fenerbahçe'de Benzia ile Slimani'nin Maliyeti 50 Milyon TL

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Islam Slimani, Yassine Benzia ve Michael Frey beklentilerin çok uzağında kaldılar. Benzia'nın adı ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonu listesine bildirilmezken, UEFA listesine alındığı halde ise Zenit maçlarında da forma şansı bulamadı. Bir süredir A takımla yapılan idmanlara da alınmayan Cezayirli oyuncuya, İslam Slimani de katıldı.

Fenerbahçe teknik heyeti, iki futbolcuyu A takımla yapılan idmanlara almıyor. Tesislere geldikten sonra kendilerine bir antrenör verilen ve kenarda takımdan ayrı çalışan iki futbolcunun sarı-lacivertlilere maliyeti 50 milyon TL'yi buluyor. Frey'i ise kadroda düşünmemesine rağmen A takım idmanlarına alan teknik heyet, İsviçreli oyuncuya maçlarda şans vermiyor. 3 oyuncudan edilen zarar ise toplamda 70 milyon TL civarında.

3 FUTBOLCU SADECE 4 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin kasasından bu 3 oyuncu için kiralama ve yıllık ücret olarak 11.5 milyon Euro'nun üzerinde üzerinden para çıktı. Slimani için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon Euro yıllık ücret, Frey için 1.2 milyon Euro yıllık ücret ve 2.7 milyon Euro bonservis bedeli, Benzia için ise kiralama bedeli ödenmezken, 1.5 milyon Euro yıllık ücret ödendiği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, böylece ciddi bir zarara uğramış oldu. Kadroda gol yollarında büyük etki yapması beklenen Slimani, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 lig maçında 1 gollük bir performans sergiledi. İsviçreli forvet Frey ise forma giydiği 12 lig maçında 3 gol atarken, Benzia'nın ise 1 asistlik katkısı bulunuyor.

FORVET HATTI DEĞİŞİYOR

Sarı-lacivertli yönetim yeni sezonda forvet hattını tamamen değiştirecek. Yeni sezonda ilk neşteri forvet hattına vuracak olan yönetim, ikisi üst düzeyde 3 yeni golcü için şimdiden harekete geçti.

Teknik heyet, performansından memnun olmadığı Frey hakkında da olumsuz rapor verdi. Kiralık olarak forma giyen Slimani ile sezon sonunda yollar ayrılacak, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan İsviçreli golcü Frey ile de yolların ayrılması yönünde çalışmalar başladı. Sarı-lacivertliler, Frey'i sezon sonunda kiralık olarak başka takıma göndermeye çalışacak.

İspanyol golcü Roberto Soldado'nun durumu ise kalan haftalardaki performansına göre netlik kazanacak. Yolların ayrılacağı Slimani ve Frey'in yerlerine iki üst düzey golcü transferi yapılacak. Soldado'nun durumuna göre ise 3. golcü transferi yapılacak.

(Yeni Şafak)