Fenerbahçe'de Mangala sürprizi! Bedava önerdiler
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Mangala sürprizi. Manchester City forması giyen deneyimli oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen İngiliz ekip, Mangala'nın takımdan ayrılmasına izin verdi.
İngiltere'de yayın yapan Telegraph'ın haberine göre; Manchester City, transferde Fenerbahçe ile ismi anılan Eliaquim Mangala'nın maaş yükünden kurtulmak için takımdan bedava ayrılmasına izin verdi. Stoper arayışındaki Sarı Kanarya, Mangala için harekete geçti.
DEĞERİ 10 MİLYON EURO
2014 yılında Porto'dan Manchester City'te 45 milyon euro bedelle transfer olan Fransız stoper Eliaquim Mangala'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro...
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