Fenerbahçe'de Mangala sürprizi! Bedava önerdiler

İngiltere'de yayın yapan Telegraph'ın haberine göre; Manchester City, transferde Fenerbahçe ile ismi anılan Eliaquim Mangala'nın maaş yükünden kurtulmak için takımdan bedava ayrılmasına izin verdi. Stoper arayışındaki Sarı Kanarya, Mangala için harekete geçti.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

2014 yılında Porto'dan Manchester City'te 45 milyon euro bedelle transfer olan Fransız stoper Eliaquim Mangala'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro...