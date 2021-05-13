Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

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Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin yapılacağı tarih netlik kazandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada seçimin 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirileceği, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan seçimin çoğunluk sağlanamadığı taktirde 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceğini bildirdi.

SEÇİM ÜLKER STADYUMU'NDA

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin gi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek
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