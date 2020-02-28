Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında takımın başında Recep Karatepe yer alacak
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olayların ardından 1 maç ceza alan Teknik Direktör Ersun Yanal ve Yardımcı Antrenör Volkan Kazak'ın yerine yedek kulübesinde bir diğer yardımcı antrenör Recep Karatepe yer alacak.
PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası cezaları açıkladı. Derbide kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal 1 maç ceza aldı. Ersun Yanal hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçında kulübede yer alamayacak. Yine kırmızı kart gören Deniz Türüç'e 1 maç ceza verilirken Sadık Çiftpınar ve Garry Rodrigues'e ihtar cezası verildi. Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak'a da PFDK 1 maç ceza verdi. Akıllara ise hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçında kulübede kimin yer alacağı geldi.
VOLKAN DEMİREL'İN LİSANSI YOK
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ve yardımcısı Volkan Kazak PFDK'dan birer maç ceza aldı. İkili cezalı oldukları için Antalyaspor maçında saha kenarında görev alamayacak. Bu nedenle takımın başında 3.yardımcı teknik adam Recep Karatepe olacak. Öte yanda Yanal'ın teknik heyetinde yer alan Volkan Demirel lisansı olmadığı için kulübede yer alamıyor.
(Skorer)
Haber Videosu: Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında takımın başında Recep Karatepe yer alacak
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Dün aksam 33 can gitmis yaralilarin durumunu bilmiyorum. Buna ragmen bu Ülke''de bugün veya bu hafta eglence adi altinda spor müsebakalar yapiliyorsa biz herseye müstehakiz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır