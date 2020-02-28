: Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında takımın başında Recep Karatepe yer alacak

28.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:38

PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası cezaları açıkladı. Derbide kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal 1 maç ceza aldı. Ersun Yanal hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçında kulübede yer alamayacak. Yine kırmızı kart gören Deniz Türüç'e 1 maç ceza verilirken Sadık Çiftpınar ve Garry Rodrigues'e ihtar cezası verildi. Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak'a da PFDK 1 maç ceza verdi. Akıllara ise hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçında kulübede kimin yer alacağı geldi.

Recep Karatepe

VOLKAN DEMİREL'İN LİSANSI YOK

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ve yardımcısı Volkan Kazak PFDK'dan birer maç ceza aldı. İkili cezalı oldukları için Antalyaspor maçında saha kenarında görev alamayacak. Bu nedenle takımın başında 3.yardımcı teknik adam Recep Karatepe olacak. Öte yanda Yanal'ın teknik heyetinde yer alan Volkan Demirel lisansı olmadığı için kulübede yer alamıyor.

(Skorer)

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