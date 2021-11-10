Fenerbahçe'de Allahyar bilmecesi! Ukrayna'dan gelen teklif jet hızıyla reddedildi
Ukrayna Ligi ekibi Zorya'nın Allahyar Sayyadmanesh'in satın alma opsiyonunu aralıktan hazirana çekmek için yaptığı teklif Fenerbahçe tarafından reddedildi. Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'in de futbolcunun peşinde olduğu ve sarı-lacivertli kulübün kapısını ara transfer döneminde çalmaya hazırlandığı ifade edildi. İranlı golcüye gelen teklifler ve ilgi sonrası Fenerbahçe'nin futbolcuyu kadrosunda tutup tutmayacağı merak konusu oldu.
Geçen sezon Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i kiralık olarak kadrosuna katan Zorya, sarı-lacivertlilere satın alma opsiyonunun tarihini uzatmak için teklifte bulundu. Bu talebi hızla değerlendiren Fenerbahçe, Ukrayna Ligi ekibine ret cevabı verdi.
ANDERLECT DEVREYE GİRDİ
Sporx'in Belçika basınından aktardığı habere göre; Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht de Allahyar için devreye girdi. Anderlecht, devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak ve oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya çalışacak. Bu sezon Zorya formasıyla 19 maça çıkan 20 yaşındaki santrfor, 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
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