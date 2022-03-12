Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu belli oldu! Yıldız futbolcuların yokluğu taraftarın canını sıktı

Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde eksik futbolcuların fazlalığı dikkat çekti.

6 FUTBOLCU KADRODA YOK

Fenerbahçe'de cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci ve sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak açıklanan kadroda yer almadı.

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