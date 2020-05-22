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Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica

Uzun süredir yeni teknik direktör arayışında olan ve 25 ismin gündeme geldiği Fenerbahçe'de aday sayısı ikiye indi. Sarı-lacivertliler, Erol Bulut ve Hırvat teknik adam Nenad Bjelica arasında tercih yapacak. İki isim arasında, Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut ön plana çıktı.

22.05.2020 07:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:09

Fenerbahçe'de 83 gündür boş olan teknik direktörlük koltuğu için tam 25 isim gündeme gelmişti. Yönetim titiz bir çalışmanın sonunda aday sayısını nihayet ikiye indirdi. Bu iki isminden birinin yerli diğerinin de yakın coğrafyadan yabancı bir isim olduğu öğrenilirken bu bilgiler ışığında camiada Erol Bulut ve Nenad Bjelica'nın isimleri akıllara geldi.

Adaylar arasında adı öne çıkan Erol Bulut hali hazırda Alanyaspor'u çalıştırdığından, başarılı çalıştırıcıda karar kılınması durumunda isminin açıklanması sezon sonuna dek bekletilecek. Zira F.Bahçe ve Alanya hem ligde yakın puanlara sahip hem de kupa finalinde karşılaşma ihtimalleri var.

BJELICA'DA SORUN MADDİ

Erol Bulut'ta pürüz çıkması durumunda yerli teknik adamlar içinde Emre Belözoğlu'nun Abdullah Avcı'yla çalışmaya sıcak baktığı, bu durumun da kulübün maddi yapısına en uygun seçimlerden biri olacağı edinilen bilgiler arasında. Aylardır adı Fenerbahçe ile anılmasına rağmen bir türlü imza aşamasına gelinemeyen Nenad Bjelica yine de en kuvvetli adaylardan... Ancak Bjelica'nın ücretini euro üzerinden istemesi, sözleşmeye konulacak tazminat maddesi, şampiyonluk bonusları F.Bahçe'yi zorluyor.

BÜYÜK ZAFERİN ÜÇÜNCÜ YILI KUTLANDI

F.Bahçe, erkek basketbol takımının 2017'de İstanbul'daki dörtlü finalde elde ettiği EuroLeague'de şampiyonluğunun üçüncü yıl dönümünü kutladı. Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'YE KARDEŞ KULÜP GELİYOR

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'un başkanı Volkan Can, bu sezon kupada karşılaştıkları Fenerbahçe ile kardeş takım olma projeleri olduğunu belirterek "Pandemiden dolayı bu proje ertelendi maalesef" dedi. Can "Sayın Ali Koç ve ekibini burada çok güzel ağırladık. Onlar da aynı şekilde bizi İstanbul'da ağırladılar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
FARUK: Herzaman yerli hocadan yanayım türk futbolu çok kırılgandır avrupa gibi purofosnelleşmeşdir hep futbolcuları bir baba şefgati gibi sıvazlacaksın bizim ligimiz çok farklı birlik yabancıların bunu kavraması zaman alır şimdi çokyetenekli hocalarımız var paramız dövüz olarak dışarıya gitmesin
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