Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor
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Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları son sürat devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı. Kadrosunda 17 yabancı bulunan sarı-lacivertliler, TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralının ardından bu isimlerin en az 9'unu gönderecek.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük temizlik var. Kadrosunda 17 yabancı bulunan sarı-lacivertliler bu sayıyı yarı oranına indirmek için harekete geçti.

EN AZ 9 FUTBOLCU GİDECEK

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe, TFF'nin, yabancı kararını yeniden gözden geçireceğini açıklamasının ardından beklemeye geçerken önlemlerini de alıyor. Kadrosunda kiralıklarla birlikte toplam 17 yabancısı bulunan sarı-lacivertliler, bunların en az 9'unu gönderecek.

YENİ TRANSFERİN ÖNÜ AÇILACAK

Zanka, Dirar, Frey ve Ademi düşünülmüyor. Lemos, Çaykur Rizespor'a kiralık gitmeye hazırlanıyor. Samatta, Thiam, Perotti, Novak gibi isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. Böylelikle yeni transferler ve yabancı kuralıyla ilgili rahatlama sağlanmış olacak.

Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor
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