Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı
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Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı

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Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu'ndan takıma ilk hamleler gelmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Arda Güler, Belözoğlu'nun kararıyla A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Çocuk yaştaki futbolcu kısa sürede Samandıra'da adından söz ettirmeyi başardı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kovulmasından sonra göreve getirilen Emre Belözoğlu'nun etkisi Samandıra'da hissedilmeye başladı. Belözoğlu Fenerbahçe'nin geleceği için önemli bir yıldız adayını A takımla idmanlara çıkarmaya başladı.

KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Altyapıda da Emre Belözoğlu'nun yakından takip ederek, 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamasını sağladığı 16 yaşındaki Arda Güler, kısa sürede Samandıra'da adından söz ettirdi. Yeteneği, çalışkanlığı ve genç yaşına rağmen soğukkanlı duruşuyla beğeni kazanan Arda, şimdiden alkışları topladı. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin U19 takımında da forma giyen solak yıldız, hem pas antrenmanlarında hem de çift kale maçlarda kalitesini göstermesini bildi.

Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı

AYNI HATAYA BİR DAHA DÜŞÜLMEYECEK

Ciddi anlamda gelecek vaat eden Arda Güler konusunda Emre Belözoğlu bir hayli hassas davranıyor. Şu anda A takımda hemen maça çıkması gündemde olmasa da antrenmanlara alışması ve bu seviyeye hızlı adapte olması hedefleniyor. Ömer Faruk Beyaz konusunda yaşanan hayal kırıklığının da tekrar edilmemesi isteniyor. Bu konuda deneyim kazanan sarı-lacivertliler, Arda Güler için çok daha sakin ve planlı yaklaşıyor.

Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı
Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı
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