Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk'ten, Büyükelçi H.Murat Mercan'a ziyaret
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Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk'ten, Büyükelçi H.Murat Mercan'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk'ten, Büyükelçi H.Murat Mercan'a ziyaret

Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk, Türkiye Washington Büyükelçisi olarak göreve başlayan Hasan Murat Mercan'ı ziyaret etti.

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Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk, Türkiye Washington Büyükelçisi olarak göreve başlayan Hasan Murat Mercan'ı ziyaret etti.

Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk ve yönetim kurulu üyeleri, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'a ziyarette bulundu. Mercan, derneğin çalışmaları hakkında bilgi alırken, büyükelçilik ile işbirliği içinde gerçekleştirilebilecek etkinliklere dair de görüş alışverişinde bulunuldu. - İSTANBUL

Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk'ten, Büyükelçi H.Murat Mercan'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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