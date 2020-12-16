Fenerbahçe, davalık olduğu Max Kruse'ye 71 milyon TL tazminat ödeyecek

Mahkeme Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki davayı karara bağladı. Buna göre sarı lacivertliler, Alman futbolcuya 7,5 milyon euro yaklaşık 71 milyon TL tazminat ödeyecek. Fenerbahçe, geçen sezon sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Max Kruse'ye dava açmıştı.