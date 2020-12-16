Fenerbahçe, davalık olduğu Max Kruse'ye 71 milyon TL tazminat ödeyecek
Mahkeme Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki davayı karara bağladı. Buna göre sarı lacivertliler, Alman futbolcuya 7,5 milyon euro yaklaşık 71 milyon TL tazminat ödeyecek. Fenerbahçe, geçen sezon sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Max Kruse'ye dava açmıştı.
Fenerbahçe'ye mahkemelik olduğu eski futbolcusu Max Kruse ile davadan kötü haber geldi.
Alman futbolcuyu haklı bulan mahkeme sarı lacivertlilerin Kruse'ye 7,5 milyon euro yaklaşık 71 milyon TL tazminat ödemesine karar verdi.
Alman basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin yıl sonuna kadar karara itiraz hakkının bulunduğu ve sarı lacivertli takımın bu hakkı kullanacağı belirtildi.
APAR TOPAR UNION BERLİN'E GİTTİ
Fenerbahçe, geçen sezon sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Max Kruse'ye dava açmıştı. Fenerbahçe'den ani bir kararla ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e imza atmıştı.