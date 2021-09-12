Fenerbahçe cephesi, Sivas maçı sonrası isyan ateşini yaktı: Bunlar Türk futboluna ihanet

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın ardından maçın hakemi Halis Özkahya'ya büyük tepki vardı.

"UMARIM BUNDAN SONRA BU TİP HAREKETLERİ GÖRMEYİZ"

Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik, Sivassporlu futbolcuların maçın temposunu düşürmeye çalıştığını ve hakemin bunlara prim verdiğini söylerken, "2. yarının başında takımın iyi giden bir modu varken, Sivasspor oyuncuların maçı aşağı alan hareketlerini izledik. Hakemlerin, Türk hakeminin, bu tür futbol anlayışına ters düşen hareketlere prim vermemesi gerekir, takım ne zaman hareketlense, yerde yatmaya çalışan Sivaslı oyuncu gördük. Bunlar Türk futbolunun kimyasına aykırı, Türk futboluna ihanet. Umarım bundan sonra bu tip hareketleri görmeyiz" ifadelerini kullandı.

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