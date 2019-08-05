Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe - Cagliari maçı ile sarı lacivertliler, yeni sezon öncesinde ilk defa kendi sahasında taraftarın karşısına çıkacak. Geçen sezonu unutturmak isteyen Fenerbahçe, yeni transferlerini de tanıtmış olacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Peki, Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Cagliari Calcio, 7 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç, Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

Fenerbahçe 2-0 Boluspor

Fenerbahçe 2-0 Bursaspor

Fenerbahçe 1-1 VfL Wolfsburg

Fenerbahçe 1-2 Hertha Berlin

Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe

Real Madrid 5-3 Fenerbahçe

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

7 Ağustos Çarşamba günü 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın biletleri;

05.08.2019 tarihinde Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerimize, FB kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine(1 adet bilet),

06.08.2019 tarihi itibarıyla da genel satışa çıkacak.

Öğrenci biletleri sadece stat passolig gişeden satılacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden bugün saat 11.00'da yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dahildir.

Uygulanacak bilet fiyatları şöyledir:

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ:20.00 TL

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ:54,00 TL

MİGROS ÜST H BLOK:109,00 TL

FENERIUM ÜST H-I BLOK:109,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-D-F-G BLOK:130,00 TL

FENERIUM ÜST–MARATON ÜST E BLOK:150,00 TL

FENERIUM ALT AVIS–MARATON ALT A-B-H-I BLOK:195,00 TL

FENERIUM ALT AVIS–MARATON ALT C-G BLOK:215,00 TL

FENERIUM ALT AVIS–MARATON ALT D-F BLOK:250,00 TL

MARATON ALT E BLOK:325,00 TL

FENERIUM ALT AVIS E BLOK:400,00 TL