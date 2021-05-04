Fenerbahçe, Burak Yılmaz iddialarını resmi sitesinden yalanladı

Fransa'da şampiyonluk yolunda Lille'i sırtalayan Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberlere yalanlama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.