Fenerbahçe, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ilk maçında Romanya 2. lig temsilcisi Csikszereda ile karşı karşıya gelecek. Topuk Yaylası'nda oynanacak mücadele bugün saat 16.00'da Fenerbahçe YouTube katıl hesabında yayınlanacak.

Fenerbahçe Csikszereda maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hazırlık maçına çıkacak Fenerbahçe'de, hedef bol gollü galibiyetle moral bulmak.

Bugün Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe, Romanya 2. Lig takımlarından Csikszereda ile karşılaşacak. Saat 16.00'daki mücadele Fenerbahçe Youtube Katıl kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak

İKİNİ MAÇ KASIMPAŞA

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ikinci hazırlık maçında 19 Temmuz Pazartesi günü Samandıra'da Kasımpaşa ile karşılaşacak ve sonrasında ise yurt dışında bir turnuvada yer alacak.

Fenerbahçe, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak
Sağ beke transfer yapamayan ve Gökhan'la yolları ayıran Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a sarıldı
Sağ beke transfer yapamayan ve Gökhan'la yolları ayıran Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a sarıldı
Vitor Pereira, hücum ve savunma stratejilerini oyuncularına ezberletti! İşte F.Bahçe'nin yeni sistemi
Vitor Pereira, hücum ve savunma stratejilerini oyuncularına ezberletti! İşte F.Bahçe'nin yeni sistemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan İlyas Tetik Düm Tek Tek Kadir Doğulu
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 11:48:57. #1.16#

title