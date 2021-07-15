Fenerbahçe, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ilk maçında Romanya 2. lig temsilcisi Csikszereda ile karşı karşıya gelecek. Topuk Yaylası'nda oynanacak mücadele bugün saat 16.00'da Fenerbahçe YouTube katıl hesabında yayınlanacak.

Fenerbahçe Csikszereda maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hazırlık maçına çıkacak Fenerbahçe'de, hedef bol gollü galibiyetle moral bulmak.

Bugün Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe, Romanya 2. Lig takımlarından Csikszereda ile karşılaşacak. Saat 16.00'daki mücadele Fenerbahçe Youtube Katıl kanalından canlı yayınlanacak.

İKİNİ MAÇ KASIMPAŞA

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ikinci hazırlık maçında 19 Temmuz Pazartesi günü Samandıra'da Kasımpaşa ile karşılaşacak ve sonrasında ise yurt dışında bir turnuvada yer alacak.