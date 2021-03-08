Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 2,50 puan ortalamasına ulaşarak kulüp rekoru kırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 35 puan topladı ve 2,50 puan ortalamasına ulaştı. Sarı-lacivertliler böylece kulüp tarihinin en yüksek deplasman puanı ortalamasına ulaştı. Avrupa'nın beş büyük ligi ile Süper Lig göz önüne alınınca en iyi ikinci takım oldu. Bu alanda birinci takım ise 2,62 puan ortalamasıyla Milan.