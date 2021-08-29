Fenerbahçe, Beşiktaşlı Larin'in vatandaşı için harekete geçti! Eustaquio transferi kısa süre içinde sonuçlanabilir
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Fenerbahçe, Beşiktaşlı Larin'in vatandaşı için harekete geçti! Eustaquio transferi kısa süre içinde sonuçlanabilir

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Paços Ferreira takımında forma giyen orta saha Stephen Eustaquio'yu transfer etmek için harekete geçti. 24 yaşındaki futbolcunun, takımının bu akşam oynayacağı maçta son kez forma giyeceği ve ardından sarı-lacivertli kulübe imza atacağı öne sürüldü. Kanadalı futbolcu, Beşiktaş'ın golcüsü Larin'le milli takımda beraber oynuyor.

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala takıma takviye çalışmaları sürat kazandı. Forvet, sol bek ve orta saha mevkilerine transfer yapması beklenen sarı-lacivertlilerin, Kanadalı futbolcuyu gündemine aldığı iddia edildi.

SON MAÇINA ÇIKACAK

Portekiz Gazetesi Record, Fenerbahçe'nin, Pacos Ferreira forması giyen Stephen Eustáquio ile anlaşmaya varabileceğini iddia etti. Haberde, "Stephen Eustaquio, bu akşam Ferreira'nın formasıyla son maçına çıkacak. Orta saha oyuncusu, birçok kulüp tarafından takip edildi ancak hedef Fenerbahçe olabilir. Türk kulübü, anlaşmanın birkaç saat içinde tamamlanabileceğini dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Beşiktaşlı Larin'in vatandaşı için harekete geçti! Eustaquio transferi kısa süre içinde sonuçlanabilir
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Ali Gülhan
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Fenerbahçe, Beşiktaşlı Larin'in vatandaşı için harekete geçti! Eustaquio transferi kısa süre içinde sonuçlanabilir - Haberler Spor
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