Fenerbahçe, Beşiktaşlı Larin'in vatandaşı için harekete geçti! Eustaquio transferi kısa süre içinde sonuçlanabilir

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Paços Ferreira takımında forma giyen orta saha Stephen Eustaquio'yu transfer etmek için harekete geçti. 24 yaşındaki futbolcunun, takımının bu akşam oynayacağı maçta son kez forma giyeceği ve ardından sarı-lacivertli kulübe imza atacağı öne sürüldü. Kanadalı futbolcu, Beşiktaş'ın golcüsü Larin'le milli takımda beraber oynuyor.