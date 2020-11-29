Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? FB - BJK Maç sonucu! Fenerbahçe - Beşiktaş maçında golleri kim attı?
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle devam ediyor. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bitti. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu kaç kaç bitti? Golleri kimler attı?
Fenerbahçe Beşiktaş maçı 3-4 bitti. Toplam 7 gol atılan karşılaşmada atılan goller çok merak edildi. Peki FB - BJK maçı golleri kim attı? Maç sonucu kaç kaç bitti?
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe 3 - 4 Beşiktaş. Maç 4-3 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlanmıştır.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU
Fenerbahçe : 3
Beşiktaş : 4
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
Dk. 4 ve 20 Aboubakar (Beşiktaş)
Dk. 53 Necip Uysal (Beşiktaş)
Dk. 87 N'Sakala (Beşiktaş)
Dk. 34 Cisse (Fenerbahçe)
Dk. 68 ve 90+7 (Penaltıdan) Ozan Tufan (Fenerbahçe)
MAÇ NEREDE OYNANDI?
Maç Fenerbahçe'nin evinde Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynandı.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ KADROLAR
FENERBAHÇE KADROSU :
1 Altay Bayındır
77 Gökhan Gönül
37 Filip Novak
26 Marcel Tisserand
3 Mauricio Lemos
14 Dimitris Pelkas
7 Ozan Tufan
5 Jose Sosa
20 Luiz Gustavo
11 Diego Perotti
9 Papiss Cisse
BEŞİKTAŞ KADROSU :
97 Utku Yuvakuran
20 Necip Uysal
4 Francisco Montero
33 Rıdvan Yılmaz
2 Valentin Rosier
18 Rachid Ghezzal
17 Cyle Larin
5 Josef De Souza
13 Atiba Hutchinson
43 Bernard Mensah
14 Vincent Aboubakar