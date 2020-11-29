Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? FB - BJK Maç sonucu! Fenerbahçe - Beşiktaş maçında golleri kim attı?
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? FB - BJK Maç sonucu! Fenerbahçe - Beşiktaş maçında golleri kim attı?

29.11.2020 21:26 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:31
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? FB - BJK Maç sonucu! Fenerbahçe - Beşiktaş maçında golleri kim attı?

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle devam ediyor. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bitti. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu kaç kaç bitti? Golleri kimler attı?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı 3-4 bitti. Toplam 7 gol atılan karşılaşmada atılan goller çok merak edildi. Peki FB - BJK maçı golleri kim attı? Maç sonucu kaç kaç bitti?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe 3 - 4 Beşiktaş. Maç 4-3 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlanmıştır.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

Fenerbahçe : 3

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Beşiktaş : 4

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Dk. 4 ve 20 Aboubakar (Beşiktaş)

Dk. 53 Necip Uysal (Beşiktaş)

Dk. 87 N'Sakala (Beşiktaş)

Dk. 34 Cisse (Fenerbahçe)

Dk. 68 ve 90+7 (Penaltıdan) Ozan Tufan (Fenerbahçe)

MAÇ NEREDE OYNANDI?

Maç Fenerbahçe'nin evinde Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynandı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ KADROLAR

FENERBAHÇE KADROSU :

1 Altay Bayındır

77 Gökhan Gönül

37 Filip Novak

26 Marcel Tisserand

3 Mauricio Lemos

14 Dimitris Pelkas

7 Ozan Tufan

5 Jose Sosa

20 Luiz Gustavo

11 Diego Perotti

9 Papiss Cisse

BEŞİKTAŞ KADROSU :

97 Utku Yuvakuran

20 Necip Uysal

4 Francisco Montero

33 Rıdvan Yılmaz

2 Valentin Rosier

18 Rachid Ghezzal

17 Cyle Larin

5 Josef De Souza

13 Atiba Hutchinson

43 Bernard Mensah

14 Vincent Aboubakar

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