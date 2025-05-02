Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda izlenebilir sorusunun yanıtı, derbi heyecanını kaçırmak istemeyen taraftarlar tarafından araştırılıyor. Sezonun kritik karşılaşmalarından biri olan bu maç, şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım açısından da büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig'in 34. hafta derbisi, 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu heyecan dolu karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Maçın hakemliğini Yasin Kol üstlenecek. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği bu mücadele, sadece üç puan için değil, aynı zamanda sezonun kaderini etkileyecek prestij açısından da büyük önem taşıyor.

YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, 15 Aralık 1987 Trabzon doğumlu Türk futbol hakemidir. Asıl mesleği güvenlik görevliliği olan Yasin Kol hakemlik kariyerine küçük yaşlarda başlamış ve hızla yükselmiştir. Türkiye'nin önde gelen hakemlerinden biri olarak Süper Lig'deki maçlarda görev almaktadır. Kol, kariyerinin büyük kısmını Türk futbolunun en üst seviyesinde geçirmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok önemli müsabaka yönetmiştir.

Yasin Kol, 2010 yılında FIFA kokartını alarak uluslararası arenada da hakemlik yapmaya başlamıştır. Süper Lig'deki maçlarda görev almakla birlikte, Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi önemli organizasyonlarda da hakem olarak görev almıştır.

YASİ N KOL HANGİ TAKIMLI?

Yasin Kol'un tuttuğu takım konusunda açıklama yapılmadı.