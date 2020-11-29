Fenerbahçe-Beşiktaş maçı canlı takip! Fenerbahçe - Beşiktaş kaç kaç? Fenerbahçe-Beşiktaş şifresiz canlı izleniyor mu?
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Beşiktaş şifresiz canlı izleniyor mu? Fenerbahçe maçı canlı takip!Beşiktaş maçı canlı takip!
Saat 19.00'da başlayan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını haberimizden takip edebilirsiniz. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı canlı takip! Fenerbahçe-Beşiktaş kaç kaç? Fenerbahçe-Beşiktaş şifresiz canlı izleniyor mu?
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ CANLI İZLENİYOR MU?
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ücretli yayın platformu beinsport'tan yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ KAÇ KAÇ?
Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş. Maç devam ediyor.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ KADROLAR
FENERBAHÇE KADROSU :
1 Altay Bayındır
77 Gökhan Gönül
37 Filip Novak
26 Marcel Tisserand
3 Mauricio Lemos
14 Dimitris Pelkas
7 Ozan Tufan
5 Jose Sosa
20 Luiz Gustavo
11 Diego Perotti
9 Papiss Cisse
BEŞİKTAŞ KADROSU :
97 Utku Yuvakuran
20 Necip Uysal
4 Francisco Montero
33 Rıdvan Yılmaz
2 Valentin Rosier
18 Rachid Ghezzal
17 Cyle Larin
5 Josef De Souza
13 Atiba Hutchinson
43 Bernard Mensah
14 Vincent Aboubakar