Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek eski futbolcusu Gökhan Gönül ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu, Gençlerbirliği maçından sonra siyah-beyazlı kulüpten ayrılacak.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

A Spor'un son dakika haberine göre; Yeniden sarı lacivertli formayı giymeye hazırlanan Gökhan Gönül, Gençlerbirliği maçıyla Beşiktaş'a veda edecek.

EMRE BELÖZOĞLU İLE BULUŞTU

Menajeri Ahmet Bulut'un da yer aldığı yemekte Emre Belözoğlu ile bir araya gelen 35 yaşındaki oyuncunun her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül, 2008 ile 2013 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

Gökhan Gönül bu sezon ligde 29 maça çıkarken 4 gol 4 asistle oynadı. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'de iki, Beşiktaş'ta bir şampiyonluk yaşadı.