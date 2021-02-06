Fenerbahçe Beko'ya yenilen Zenit'ten Mesut Özil'li paylaşım: Play-off'larda görüşürüz

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin yankıları Avrupa'da devam ediyor. THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Zenit'i 92-84 mağlup ederek son haftalardaki yüksek formunu sürdürdü ve üst üste 9. galibiyetini aldı.

Maçın ardından Zenit'in basketbol takımının Twitter hesabı ilginç bir paylaşımda bulundu.

RUS EKİBİNDEN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Rus ekibinin Twitter hesabı, Türkçe ''Play-offlarda görüşürüz'' derken Mesut Özil gif'i kullandı.

MESUT TWEETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Zenit, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının hemen ardından yaptığı paylaşımda ''Mesut Özil Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp'' şeklinde bir paylaşım yapmış, ancak gelen tepkilerin ardından bu paylaşımı silmişti.