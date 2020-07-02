Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı Zeljko Obradovic ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, Sırp antrenör Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kokoskov son olarak, NBA ekiplerinden Sacramento Kings'te yardımcı antrenör görevinde bulunuyordu.

Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic sonrasından yeni antrenörünü buldu. Sarı lacivertliler, Sırp antrenör Igor Kokoskov ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Kokoskov son olarak NBA ekiplerinden Sacramento Kings'te yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. Igor Kokoskov ayrıca, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya ile şampiyonluk yaşamıştı. 2013 yılında başına geçtiği Fenerbahçe'de başarıdan başarıya koşan Obradovic, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılmıştı. (Kaynak: TRT Spor)