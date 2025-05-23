Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları, EuroLeague Final Four öncesinde taraftarların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman oynanacak ve canlı yayın bilgileri nedir?
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı, EuroLeague Final Four yarı finalinde nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Panathinaikos karşısında finale yükselmek için parkeye çıkıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı hangi kanalda? Basketbol severlerin büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?
EuroLeague Final Four etabı kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 23 Mayıs 2025 Cuma günü gerçekleşecek.
FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak ve S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yer alan Etihad Arena'da oynanacak. Bu karşılaşma, Türk basketbolunun EuroLeague'deki en büyük sahnelerinden birinde temsil edilmesini sağlayacak.