Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları, EuroLeague Final Four öncesinde taraftarların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman oynanacak ve canlı yayın bilgileri nedir?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı, EuroLeague Final Four yarı finalinde nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Panathinaikos karşısında finale yükselmek için parkeye çıkıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı hangi kanalda? Basketbol severlerin büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague Final Four etabı kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 23 Mayıs 2025 Cuma günü gerçekleşecek.

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak ve S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yer alan Etihad Arena'da oynanacak. Bu karşılaşma, Türk basketbolunun EuroLeague'deki en büyük sahnelerinden birinde temsil edilmesini sağlayacak.

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