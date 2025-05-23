Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı, EuroLeague Final Four yarı finalinde nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Panathinaikos karşısında finale yükselmek için parkeye çıkıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı hangi kanalda? Basketbol severlerin büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague Final Four etabı kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 23 Mayıs 2025 Cuma günü gerçekleşecek.

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak ve S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yer alan Etihad Arena'da oynanacak. Bu karşılaşma, Türk basketbolunun EuroLeague'deki en büyük sahnelerinden birinde temsil edilmesini sağlayacak.